Flamengo inscreve reforços na Libertadores; veja a lista

O Flamengo realizou mudanças na lista de inscritos da Libertadores. Afinal, o Rubro-Negro agitou o mercado nesta janela de transferências com saídas e chegadas. Aliás, os cinco reforços contratados desde o Mundial de Clubes estão à disposição do técnico Filipe Luís para os confrontos contra o Internacional, nos dias 13 e 20.

Emerson Royal, Jorginho, Saúl, Samuel Lino e Carrascal são as novidades do Flamengo na lista de inscritos da Libertadores. Dessa forma, eles entraram nos lugares de Felipe Lima, Jorge Mora, Rayan Lucas, além de Gerson e Wesley, que foram negociados. Dos reforços, Carrascal é o único que ainda não estreou. Contudo, isso deve ocorrer em breve.