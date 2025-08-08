Ex-Botafogo, zagueiro celebra acerto com clube da Primeira Divisão de Portugal

Ex-Botafogo, zagueiro celebra acerto com clube da Primeira Divisão de PortugalRevelado pelo Mais Tradicional, Sousa foi contratado pelo Casa Pia após duas temporadas no futebol belga
Revelado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro Sousa tem novo clube no futebol europeu. O defensor brasileiro foi contratado pelo Casa Pia, clube que disputa a Primeira Divisão de Portugal. Sousa defendeu, nas últimas duas temporadas, o RWD Molenbeek, equipe belga gerida por John Textor. David Sousa celebrou o acerto com a equipe e destacou a possibilidade de atuar em uma das principais ligas da Europa.
“Muito feliz com essa possibilidade de poder defender o Casa Pia, um clube que tem a sua tradição no futebol português, uma boa estrutura e tem feito temporadas consistentes na primeira divisão. Poder defender o Casa Pia e atuar em uma liga tão forte como a portuguesa é algo, então, que me deixa bastante animado. Espero poder desempenhar um bom futebol e ajudar a equipe a conquistar os objetivos”, disse.
Sousa, de 24 anos, iniciou sua trajetória no profissional do Botafogo em 2020. Na temporada seguinte, o zagueiro conquistou o título da Série B pelo Glorioso. Antes de atuar pelo Molenbeek, o defensor já havia passado pelo Cercle Brugge, também da Bélgica. Sousa assinou contrato de três temporadas com o Casa Pia. O brasileiro revelou detalhes do acerto e projetou o que espera da temporada com a equipe de Portugal.
“Chegaram algumas propostas e sondagens de países diferentes, mas o projeto do Casa Pia me chamou muito atenção. É uma equipe muito bem estruturada, que tem feito boas campanhas na primeira divisão, tem se mantido sempre na primeira parte da tabela, então escolhi pelo acerto com o Casa. Espero que a gente possa fazer uma temporada muito boa e quem sabe poder melhorar ainda mais o desempenho da equipe nas temporadas anteriores”, concluiu.
