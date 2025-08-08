Ex-Botafogo, zagueiro celebra acerto com clube da Primeira Divisão de Portugal

Revelado pelo Mais Tradicional, Sousa foi contratado pelo Casa Pia após duas temporadas no futebol belga / Crédito: Jogada 10

Revelado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro Sousa tem novo clube no futebol europeu. O defensor brasileiro foi contratado pelo Casa Pia, clube que disputa a Primeira Divisão de Portugal. Sousa defendeu, nas últimas duas temporadas, o RWD Molenbeek, equipe belga gerida por John Textor. David Sousa celebrou o acerto com a equipe e destacou a possibilidade de atuar em uma das principais ligas da Europa. “Muito feliz com essa possibilidade de poder defender o Casa Pia, um clube que tem a sua tradição no futebol português, uma boa estrutura e tem feito temporadas consistentes na primeira divisão. Poder defender o Casa Pia e atuar em uma liga tão forte como a portuguesa é algo, então, que me deixa bastante animado. Espero poder desempenhar um bom futebol e ajudar a equipe a conquistar os objetivos”, disse.