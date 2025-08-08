Estêvão estreia com gol na vitória do Chelsea sobre o Bayer Leverkusen

Brasileiro de 18 anos marca em seu primeiro jogo pelo clube; João Pedro completa triunfo em Stamford Bridge

A primeira partida de Estêvão com a camisa do Chelsea já teve gol do brasileiro. No amistoso de pré-temporada desta sexta-feira (8), em Stamford Bridge, o atacante de 18 anos abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen. Além do jovem revelado pelo Palmeiras, João Pedro, destaque do time londrino no Mundial de Clubes, completou a vitória nos momentos finais da partida.

LEIA MAIS: Endrick vai usar a camisa 9 do Real Madrid