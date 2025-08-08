Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estêvão estreia com gol na vitória do Chelsea sobre o Bayer Leverkusen

Brasileiro de 18 anos marca em seu primeiro jogo pelo clube; João Pedro completa triunfo em Stamford Bridge
Tipo Notícia

A primeira partida de Estêvão com a camisa do Chelsea já teve gol do brasileiro. No amistoso de pré-temporada desta sexta-feira (8), em Stamford Bridge, o atacante de 18 anos abriu o placar na vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen. Além do jovem revelado pelo Palmeiras, João Pedro, destaque do time londrino no Mundial de Clubes, completou a vitória nos momentos finais da partida.

O gol de Estêvão aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo. Após finalização de Cole Palmer explodir no travessão, o brasileiro aproveitou o rebote e, com o pé esquerdo, mandou para o fundo da rede.

