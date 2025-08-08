Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Endrick vai usar a camisa 9 do Real Madrid

Endrick vai usar a camisa 9 do Real Madrid

Atacante brasileiro assume número deixado por Mbappé e supera Gonzalo García na disputa pelo tradicional número
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Endrick usará a camisa 9 do Real Madrid na próxima temporada. A escolha encerra o suspense criado pelo clube nos últimos dias, desde que Mbappé assumiu a 10 e deixou o número vago. A informação foi publicada pelo jornal ‘The Athletic’.

LEIA MAIS: Manchester United divulga imagens de seu CT após reforma milionária

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

O jovem brasileiro superou a concorrência de Gonzalo García, destaque do Mundial de Clubes com quatro gols e uma assistência, e ficou com a tradicional numeração.

Endrick encerrou sua primeira temporada no clube merengue com sete gols em 37 partidas e o posto de artilheiro da equipe na Copa do Rei. Além disso, no Campeonato Espanhol, foi titular em oito dos 29 jogos que disputou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar