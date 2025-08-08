Coritiba x Chapecoense: onde assistir, escalações e arbitragem

No confronto direto pelo topo da Série B, o Coxa busca a liderança contra a Chape, que defende uma longa invencibilidade para se firmar no G4 / Crédito: Jogada 10

A 21ª rodada da Série B esquenta a briga pelo acesso com um duelo direto no G4. Nesta sexta-feira (8), o Coritiba recebe a Chapecoense às 21h35 (horário de Brasília). A partida no Couto Pereira é um confronto de seis pontos, com o time da casa buscando a liderança e o visitante querendo se consolidar na zona de acesso. O jogo coloca frente a frente equipes em momentos de confiança. O Coritiba reencontrou o caminho da vitória na última rodada, após três tropeços, e agora quer embalar de vez na busca pela primeira posição. Já a Chapecoense, que não perde há seis jogos, chega forte para tentar um bom resultado fora de casa e se firmar entre os quatro primeiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir A partida terá transmissão pelo sistema de streaming Disney+. Como chega o Coritiba O Coritiba chega para a partida com a moral renovada. A equipe vinha de uma sequência negativa de três tropeços. No entanto, na última rodada, conseguiu uma importante vitória fora de casa contra o Vila Nova. O resultado positivo encerrou a má fase e colocou o Coxa de volta na briga direta pela liderança do campeonato. Para este confronto, o time terá um desfalque importante no meio-campo. O volante Filipe Machado foi expulso na última partida e cumprirá suspensão. Com isso, a grande dúvida na escalação da equipe é justamente quem será o seu substituto, já que o treinador tem algumas opções para a vaga. Como chega a Chapecoense A Chapecoense chega a Curitiba em um momento de grande consistência na Série B. A equipe defende uma longa invencibilidade de seis partidas. Esse bom retrospecto, aliás, a mantém firme dentro do G4. O objetivo agora é se consolidar ainda mais na zona de acesso, e um bom resultado contra um adversário direto seria um passo fundamental.