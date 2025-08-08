Com seis saídas e em busca de reforços, Palmeiras segue reformulando o elenco

Clube acerta detalhes da saída de Vanderlan e continua ativo no mercado para dar cara nova ao elenco no meio da temporada

O Palmeiras está nos ajustes finais para oficializar a venda do lateral-esquerdo Vanderlan para o grupo Red Bull, negociação que marcará a sexta baixa do elenco nesta janela de transferências. A tendência é que o jogador se apresente ao novo clube ainda nesta semana, ampliando a reformulação em andamento na Academia de Futebol.

Nesta metade da temporada, já deixaram o Verdão o goleiro Mateus, o zagueiro Naves, o lateral-direito Mayke, o volante Richard Ríos e o atacante Estêvão.

Para repor perdas, o clube promoveu o goleiro Aranha, contratou Khellven para substituir Mayke e trouxe Sosa como alternativa ofensiva. Na zaga, o técnico Abel Ferreira segue contando com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael e Benedetti.

Reforços no exterior

Segundo Anderson Barros, diretor de futebol, o Palmeiras segue ativo no mercado, com prioridade para reforçar o meio-campo. A contratação de Lucas Evangelista no início da temporada foi pensada como reposição para a saída de Ríos, mas o camisa 30 é atualmente o único segundo volante de origem disponível.

O Verdão tem observado opções no mercado internacional, mas ainda sem avanços. Um dos nomes avaliados é o mexicano Marcel Ruiz, do Toluca, mas o clube e o atleta não demonstraram interesse em negociar neste momento.