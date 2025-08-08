Botafogo ultrapassa Flamengo em premiações em 2025; Fluminense lidera

Classificação na Copa do Brasil fez o Glorioso ganhar uma posição no ranking

Em 2025, o Botafogo já disputou Copa do Mundo de Clubes, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa e Recopa. No ano passado, o Alvinegro foi o clube com maior arrecadação em premiações, ultrapassando a casa dos R$ 260 milhões. Aliás, o Glorioso divulgou nesta sexta-feira (8) o balanço financeiro de 2024 com um faturamento recorde .

O Botafogo ultrapassou o Flamengo no ranking de premiações em 2025. Com a classificação na Copa do Brasil, o Glorioso passou na frente do Rubro-Negro por apenas R$ 563 mil. Ao todo, somando todas as competições disputadas no ano, já acumulou quase R$ 197 milhões. O Fluminense, por sua vez, lidera o ranking, com cerca de R$ 355 milhões.

Eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo tem pela frente somente Libertadores e Brasileirão — assim como o Palmeiras, que é o segundo no ranking com mais de R$ 257 milhões em premiações. O Fluminense, por sua vez, ainda disputa Copa do Brasil e Sul-Americana, além do Brasileirão. Dos quase R$ 355 milhões acumulados, R$ 330 milhões foram na Copa do Mundo de Clubes.

Somente o quarteto formado por Fluminense, Palmeiras, Botafogo e Flamengo ultrapassaram a marca dos R$ 100 milhões em premiações em 2025. Fluminense e Palmeiras, por sua vez, são os únicos acima de R$ 200 milhões, enquanto o Tricolor é o único com mais de R$ 300 milhões.

Em comparação com o ano passado, quem apresentou maior queda, por enquanto, é o Atlético. Afinal, o Galo chegou a embolsar mais de R$ 100 milhões no ano passado e, por ora, ocupa o décimo lugar com apenas R$ 26 milhões, de acordo com o levantamento do “Gato Mestre”, do “ge”.

