Atlético-MG recusa contraproposta do Vasco por Paulinho

Cruz-Maltino quer compensação imediata para liberar o lateral-direito de 20 anos, que tem contrato até junho de 2028

O Atlético-MG não aceitou a contraproposta do Vasco pelo lateral-direito Paulo Ricardo, o Paulinho, de 20 anos. Assim, a negociação encontra-se travada.

É o que reporta o “ge” nesta sexta-feira (8/8). Inicialmente, o Galo apresentara uma oferta de empréstimo com obrigação de compra por meta batida. No entanto, o Cruz-Maltino não queria liberar o promissor lateral – que tem contrato válido até junho de 2028 – sem uma compensação financeira imediata, realizando uma contraproposta.

O Galo, por sua vez, recusou tal modelo de oferta. A proposta original, aliás, conferia a duração de 16 meses (até o fim de 2026) e passe fixado em 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,2 milhões no câmbio atual). O gatilho de obrigação de compra só seria efetivado caso Paulinho atuasse em 20 partidas no período. Atualmente, o Atlético só conta com Natanael e Saravia para a posição de lateral-direito.

O jovem começou a carreira no próprio Vasco, sendo oriundo das categorias de base do clube carioca. Já são seis partidas pelo profissional do Cruz-Maltino, com um gol marcado. Tal tento saiu no jogo inaugural da temporada 2025, em empate por 1 a 1 entre o Gigante da Colina e Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, em São Januário. Curiosamente, Vasco e Atlético se enfrentam neste domingo (10/8), pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Paulo Bracks, atual CEO do Galo, conhece Paulinho da época em que foi diretor do time carioca, ao longo de 2023.