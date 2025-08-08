Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aníbal Moreno pede desculpas à torcida do Palmeiras após expulsão no Dérbi

Volante se disse arrependido e envergonhado de lance que foi crucial na eliminação do Verdão na Copa do Brasil
O volante Aníbal Moreno usou as redes sociais para se desculpar com a torcida do Palmeiras após a expulsão no clássico contra o Corinthians. O argentino recebeu o cartão vermelho aos 15 minutos do primeiro tempo depois de acertar uma cabeçada em José Martínez. O lance foi determinante para a eliminação alviverde na Copa do Brasil.

Após a expulsão, o Moreno admitiu o erro e prometeu que vai trabalhar muito para os próximos desafios da temporada.

“Sei que foi um erro que eu tive, mas vocês podem ter certeza de que vou trabalhar muito mais pra enfrentar da melhor forma as competições que temos pela frente”, destacou.

 

