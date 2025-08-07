Zagueiro do Barcelona acerta com Al-Nassr, da Arábia Saudita

Iñigo Martínez assinará contrato com equipe saudita, de Cristiano Ronaldo, até junho de 2027, e irá aliviar cofres do clube catalão / Crédito: Jogada 10

Em meio ao último mês de janela de transferências, o Barcelona perderá um titular do seu sistema defensivo. Afinal, Iñigo Martínez acertou com o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, para a temporada 2025/26, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado no futebol europeu. A transferência será sem custos, e o jogador assinará contrato até junho de 2027. Titular da equipe catalã, o zagueiro perdeu os últimos dois jogos da pré-temporada da turnê pelo Japão e Coreia por conta de uma fadiga muscular.