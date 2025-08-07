Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zagueiro do Barcelona acerta com Al-Nassr, da Arábia Saudita

Zagueiro do Barcelona acerta com Al-Nassr, da Arábia Saudita

Iñigo Martínez assinará contrato com equipe saudita, de Cristiano Ronaldo, até junho de 2027, e irá aliviar cofres do clube catalão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em meio ao último mês de janela de transferências, o Barcelona perderá um titular do seu sistema defensivo. Afinal, Iñigo Martínez acertou com o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, para a temporada 2025/26, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado no futebol europeu. A transferência será sem custos, e o jogador assinará contrato até junho de 2027.

Titular da equipe catalã, o zagueiro perdeu os últimos dois jogos da pré-temporada da turnê pelo Japão e Coreia por conta de uma fadiga muscular.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Além disso, esta transação pode facilitar o clube nesta janela. Isso porque o Barcelona ganhará espaço no elenco para registrar alguns jogadores e vai liberar cerca de 14 milhões de euros aos seus cofres.

Iñigo Martínez chegou ao clube em julho de 2023. Na época, o defensor acertou sem a necessidade de pagamento de multa rescisória, visto que ficou livre depois da passagem pelo Athletic Bilbao.

Por fim, na última temporada, sob o comando de Hansi Flick, o jogador foi titular em 32 partidas, marcando três gols e mantendo uma média de 87% de precisão nos passes, de acordo com o jornal Marca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar