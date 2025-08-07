Voz do Esporte: Rosenberg revela bastidores da chegada de Ronaldo ao Corinthians

Ex-diretor de marketing do Timão foi um dos principais responsáveis pela contratação do Fenômeno em 2009 / Crédito: Jogada 10

O retorno de Ronaldo ao futebol brasileiro chamou atenção do mundo todo. Em 2009, o Fenômeno acertou com o Corinthians. Dessa forma, mudou a história do clube. Em participação no programa “Voz do Esporte“, o ex-diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosenberg revelou bastidores da chegada do craque e como o Timão viabilizou o negócio na época. “Quando o Andrés me confiou a missão de trazer o Ronaldo, eu defini um parâmetro de salário de R$ 400 (mil). Se ele ganharia mais do que isso, deveria ser com criatividade do marketing. Então inventamos o conceito de vender todas as novas propriedades da camisa e deixar ele com 80%. Resultado: ele ganhou todo o dinheiro que queria, e com os 20% pagamos o salário”, disse.