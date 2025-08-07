Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x CSA, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Cruz-Maltino visa encerrar jejum de vitórias, enquanto CSA chega como franco-atirador; São Januário estará lotado em jogão pela Copa do Brasil
Chegou a hora de descobrirmos os oito sobreviventes da Copa do Brasil. Após seis jogos nesta quarta-feira (6/8), outras duas partidas nesta quinta (7/8) decidem todos os classificados. Uma destas é entre Vasco e CSA, às 20h (de Brasília), em noite que promete muitas emoções em São Januário. No primeiro encontro pelas oitavas de final, 0 a 0. Novo empate, pênaltis. Ou, nos 90 minutos, quem vencer passa.

A Voz do Esporte contará a história desta partida, ao vivo, a partir de 18h30. Cesar Tavares já está de prontidão para narrar o embate. Rodrigo Seraphim estará ao seu lado, sempre com comentários pertinentes. Já a reportagem fica sob a incumbência do talentoso Christopher Henrique.

