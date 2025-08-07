Vasco despacha CSA e vai às quartas de final da Copa do Brasil

Cruz-Maltino é avassalador no primeiro tempo e faz 3 a 0. Na etapa final, time alagoano descontou, mas não foi o suficiente / Crédito: Jogada 10

O Vasco está nas quartas de final da Copa do Brasil. Com uma atuação com a marca registrada do técnico Fernando Diniz, o Cruz-Maltino venceu o CSA por 3 a 1, nesta quinta-feira (7), em São Januário, e confirmou a classificação para a próxima fase da competição nacional. No primeiro tempo, o time vascaíno fez 3 a 0 com gols de Rayan, Coutinho e Tchê Tchê. Na etapa final, os alagoanos descontaram com Brayann, contudo, não atrapalhou a festa vascaína. Com a vitória, o Vasco embolsou mais R$ 4,7 milhões em premiação na Copa do Brasil. O próximo adversário será definido em sorteio, na próxima segunda-feira (11), na sede da CBF. Antes, no entanto, o Cruz-Maltino volta suas atenções para o Brasileirão, onde precisa reagir para fugir da zona de rebaixamento. Assim, enfrenta o Atlético, domingo (10), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 19ª rodada.

O Vasco teve uma atuação de gala no primeiro tempo. No melhor estilo Diniz, o Cruz-Maltino controlou a posse de bola, mostrou muita movimentação e destruiu a defesa do CSA. Dessa forma, os vascaínos empilharam oportunidades. Ao todo, foram 14 finalizações, sendo seis no alvo, três no fundo das redes e uma na trave. Com o domínio das ações, o Vasco ensaiou o primeiro gol desde o início. Mas a primeira grande chance demorou a surgir. Rayan, de cabeça, deu o primeiro susto no CSA, aos 14 minutos. Pouco depois, aos 19, o camisa 77 aproveitou que Islan afastou mal um cruzamento de Lucas Piton e soltou uma bomba para abrir o placar em São Januário. O Vasco cresceu após abrir o placar. Assim, não demorou para ampliar. Nuno Moreira teve chance aos 21 minutos, mas bateu mal após a saída do goleiro. Depois, foi a vez de Vegetti, aos 26, mas o pirata isolou. Contudo, Coutinho não perdoou. O camisa 11 aproveitou o rebote do chute de Rayan e bateu cruzado para ampliar. Após ampliar o placar, o Vasco diminuiu um pouco o ritmo e administrou o resultado. Mesmo assim, as oportunidades apareceram. Jair acertou a trave aos 37 minutos e quase fez o terceiro. Mas o melhor ficou para o final. Em linda jogada trabalhada, à lá Dinizismo, Nuno Moreira acionou Lucas Piton pela esquerda. O lateral cruzou para Tchê Tchê, que fintou Islan e fez um belo gol: 3 a 0.

CSA diminui e assusta, mas não é o suficiente Após um primeiro tempo de gala, a etapa final começou com um balde de água fria na torcida em São Januário. O Vasco entrou em campo um pouco desconectado. Dessa forma, o CSA aproveitou e diminuiu, aos três minutos, com Brayann. Após cobrança de escanteio, o camisa 10 do time alagoano se livrou da marcação de Nuno Moreira e Lucas Freitas, e mandou de cabeça para diminuir. O CSA se animou com o gol e cresceu no jogo. A tensão tomou conta da arquibancada de São Januário, e o time alagoano aproveitou. Com espaço para jogar, Tiago Marques quase marcou o segundo dos visitantes após bela jogada individual dentro da área, mas na hora de tirar o 10, isolou. Para o alívio dos vascaínos. Devido a crescente do CSA na partida, o técnico Fernando Diniz resolveu mudar. Cansados, Coutinho e Nuno Moreira deixaram o jogo, aplaudidos. Garré e David entraram e deram mais energia para o time, que voltou a pressionar alto. Assim, quase fez o quarto gol em uma saída de bola errada do goleiro Gabriel Félix, mas o mesmo defendeu o chute de Garré.