PSG acerta com goleiro de olho em possível saída de Donnarumma

Reforço chega do Lille por 40 milhões de euros e vai disputar posição com o italiano nos próximos anos
O PSG já se antecipou a uma possível saída de Gianluigi Donnarumma e acertou a contratação de um novo goleiro. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, nesta quinta-feira (7), o clube fechou com Lucas Chevalier, do Lille, que vai assinar contrato por cinco temporadas.

LEIA MAIS: Zagueiro do Barcelona acerta com Al-Nassr, da Arábia Saudita

A transferência deve custar cerca de 40 milhões de euros (R$ 256 milhões), e o jogador passará por exames médicos ainda nesta semana.

Revelado pelo Lille, Chevalier, de 23 anos, teve uma rápida passagem por empréstimo pelo Valenciennes em 2021/22. Voltou no ano seguinte, assumiu a titularidade e se firmou como dono da posição. Ao todo, disputou 127 partidas pelo time principal do Lille.

No PSG, ele chega para disputar vaga com Donnarumma sob o comando de Luis Enrique.

