Nino não deve retornar ao Fluminense nesta janela

Zenit (RUS) trata o jogador como peça fundamental do elenco e não pretende negociá-lo; Flu segue saga por zagueiro

Não será na atual janela de transferências que Nino voltará para o Fluminense. Afinal, o Zenit (RUS), onde o zagueiro atua, não pretende liberar o jogador, considerado uma das peças mais importantes do elenco.

A notícia, trazida pelo “ge”, nesta quinta-feira (7/8), é péssima para o Fluminense. Isso porque com as lesões de Ignácio e Thiago Silva, o Tricolor busca urgentemente um zagueiro na janela. O Zenit, porém, já avisou a Nino que não deseja negociá-lo no momento.

O Flu, então, busca uma abertura por parte dos russos para tornar a negociar. Contratado em janeiro de 2024 após excelente passagem pelo Fluminense, Nino é titular absoluto da equipe russa, realizando 53 partidas e marcando dois gols. Dessa forma, ele possui contrato até junho de 2028, o que dificulta ainda mais a negociação.

Atualmente, o elenco de Renato Gaúcho conta com apenas Manoel e Freytes como zagueiros de origem. Além deles, Thiago Santos também atua no setor, apesar de ser volante. Assim, o Flu enxerga urgência na contratação de um zagueiro, visando a forte sequência que tem pela frente – por Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.