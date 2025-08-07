MC Poze rebate provocação de vascaíno após eliminação do Flamengo; vídeo

MC Poze rebate provocação de vascaíno após eliminação do Flamengo; vídeoRubro-Negro se despediu da Copa do Brasil 2025 após o revés por 4 a 3, nos pênaltis, para o Atlético-MG, na Arena MRV
A queda do Flamengo para o Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil rendeu um vídeo irônico nas redes sociais de MC Poze do Rodo. Motivado pela provocação de um vascaíno à eliminação rival nos pênaltis, o funkeiro decidiu produzir um conteúdo debochado para retratar a disparidade atual entre o Rubro-Negro e o Cruz-Maltino — que encara o CSA nesta quinta-feira (07).
Tudo começou quando Poze compartilhou o vídeo de um vascaíno alucinado com a eliminação rival, nos pênaltis para o Atlético-MG. O cruz-maltino aparece ironizando o jovem Wallace Yan, que desperdiçou a última cobrança rubro-negra, e debochando dos torcedores flamenguistas. O funkeiro, então, retrucou em tom sarcástico.
“Boa noite, pessoal! Estou calminho, mas que palhaçada é essa, cara? Palhaçada é essa desse garoto? Comemorando o quê? A única coisa que vocês comemoram? Que show da Xuxa e do Roberto Carlos é esse, gente? Você não comemora um título há quanto tempo, menor? Para comemorar assim, desse jeito. Torcer para o Vasco é isso aí, torcer só quando o Flamengo perde”, rebateu.
Disparidade entre Flamengo e Vasco
Minutos após a primeira postagem, nos stories, o artista retornou às redes sociais com uma nova provocação aos rivais. Desta vez, porém, com foco na distância entre as equipes no contexto atual do futebol brasileiro.
“Sabe o eco que faz quando alguém está longe? Nem isso eles estão ouvindo mais da gente”, ironizou.
