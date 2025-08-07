Martinelli exalta torcida do Fluminense após classificação

Tricolor ficou no 1 a 1 contra o Inter, mas avançou por ter vencido na ida; volante destaca festa dos torcedores no Maracanã

O volante Martinelli celebrou o apoio da torcida do Fluminense durante a classificação da última quarta-feira (7/8) contra o Inter, no Maracanã. Mais de 32 mil pessoas estiveram presentes no Maior do Mundo para testemunhar o empate em 1 a 1 com o Colorado , que recolocou o Flu nas quartas de final da Copa do Brasil após três temporadas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa forma, o jogador agradeceu a festa do “12º jogador” do time. Além de citar os torcedores, Martinelli também elogiou a entrega dos companheiros.

LEIA MAIS: Veja quanto o Fluminense já faturou de premiação na campanha na Copa do Brasil

“Mata-mata sempre é difícil, jogo da Copa do Brasil, contra um grande adversário. Acho que a gente soube jogar o jogo, o time competiu muito, guerreou, lutou bastante, então acho que isso fez a diferença hoje (quarta), junto com nosso torcedor, que apoiou os 90 minutos. A equipe está de parabéns, a nossa torcida também, pela grande festa que fez, foi o nosso 12º jogador. Com eles a gente fica ainda mais forte. Agora é descansar e, logo mais, tem outras batalhas pela frente”, disse o jogador.

As batalhas das quais Martinelli se refere são, de fato, complicadas. Afinal, o Fluminense agora volta a atuar pelo Brasileirão, encarando o Bahia, fora de casa, no sábado (9/8). Segue longe do Rio de Janeiro para, na terça (12/8), enfrentar o América de Cali (COL), pela ida das oitavas de final da Sul-Americana.