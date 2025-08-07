Marlon Freitas desfalca o Botafogo após sofrer concussão cerebral

Jogador, que foi encaminhado ao hospital após choque de cabeça no jogo contra o Bragantino, terá de respeitar o protocolo médico da CBF

Por causa do protocolo médico da CBF, Marlon ficará fora da partida contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, neste sábado (9), no Castelão. O Botafogo, por meio de nota oficial, o Botafogo informou que o jogador retornará direto ao Rio de Janeiro, onde passará por nova avaliação e repetirá os exames. Por enquanto, o clube ainda não estipulou prazo para o retorno do capitão aos gramados.

No primeiro tempo do jogo contra o Bragantino, Marlon cabeceou o rosto na cabeça de Laquintana. Ele caiu desacordado no gramado, e as equipes médicas de ambos os clubes agiram juntas para prestar o atendimento. Marlon deixou o campo consciente, mas desorientado. Por causa da concussão, as duas equipes puderam fazer uma substituição extra.

Segundo o regulamento da CBF, jogadores que sofrem concussão cerebral precisam ficar afastados por, no mínimo, cinco dias após a lesão na cabeça. Por isso, Marlon ainda não tem uma data definida para voltar a atuar.

O que diz o regulamento da CBF

“O protocolo estabelece uma substituição extra caso um jogador sofra uma concussão devido a um choque na cabeça. Se necessário, o médico da equipe, que é o único responsável por diagnosticar a lesão, deverá informar a arbitragem utilizando um cartão vermelho.

A substituição extra prevista no protocolo, porém, só pode ser utilizada uma vez por cada time. O atleta substituído deverá ficar afastado pelo período mínimo de cinco dias a partir do momento do traumatismo craniano.”