Jorginho sai em defesa de Lino e Wallace Yan na desclassificação do Flamengo na Copa do Brasil

Jorginho sai em defesa de Lino e Wallace Yan na desclassificação do Flamengo na Copa do BrasilMeio-campista é especialista em bater pênalti com a sua categoria e frieza
Exímio cobrador de pênaltis desde que jogava no futebol europeu, Jorginho saiu em defesa de Samuel Lino, parou em Everson e Wallace Yan, que isolou sua cobrança, lembrando que ele mesmo já falhou durante sua carreira.
Arrascaeta, Jorginho e Saúl até converteram suas chances, mas o Rubro-Negro foi derrotado por 4 a 3 pelo Atlético, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, após vencer por 1 a 0 no tempo normal.
“Eu já errei pênalti. Quem não errou? Todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar em algum momento. O importante é levantar a cabeça. Com certeza, eles têm o apoio do grupo, que confia muito neles. Trabalhar para que, na próxima, acertem. Estaremos ao lado deles para não caírem”, disse Jorginho.
O apoio a Samuel Lino e Wallace Yan também foi dado por Filipe Luís, que defendeu, especialmente, o garoto de 20 anos.
“Jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, não se acanha para ninguém. No futebol de alto rendimento, ninguém quer perder. Desde que não tenha violência, tudo bem. Os dois times querem ganhar. O Atlético-MG venceu. O Wallace fez uma grande partida, fez o que estava no plano de jogo e tem muito futuro pela frente”, garantiu o técnico.