Jô se lança como músico em roda de samba; veja data e preços da estreia

Ex-atacante anuncia projeto semanal em Belo Horizonte quase dois meses após nova prisão por atraso em pensão alimentícia / Crédito: Jogada 10

O ex-atacante Jô anunciou, aos 38 anos, sua nova atividade profissional: a partir de agora irá atuar como músico em rodas de samba de Belo Horizonte. Batizado de ‘Jô Gando em Casa’, o projeto se lançará oficialmente na próxima quarta-feira (13), no Santíssimo Lounge, bairro Castelo, na região da Pampulha. O projeto tem como proposta uma apresentação semanal com convidados especiais e ingressos a partir de R$ 20. No palco, o ex-atacante assumirá o tantã — instrumento de percussão tradicional no gênero. O anúncio ocorreu através das redes sociais da casa de shows.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O craque trocou os gramados pelo palco… e agora é o camisa 9 da resenha! Toda quarta-feira, o ex-jogador Jô comanda a noite com aquela roda de samba, muita conversa boa e convidados especiais”, dizia a publicação. Transição ocorre após passagem pela prisão A divulgação da nova carreira ocorre quase dois meses após o ex-jogador deixar a prisão — a terceira em pouco mais de um ano. Em junho, ele acabou detido no detido no Aeroporto de Guarulhos por dívida de pensão alimentícia relacionada ao filho que teve com a influenciadora Maiára Quiderolly. O histórico, aliás, aponta para reincidências entre maio e dezembro de 2024. Responsável pela defesa do ex-atleta, o advogado Guilherme Motai justificou a inadimplência por dificuldades financeiras de seu cliente. Os representantes alegam que os valores impostos não convergem com a realidade atual do, agora, músico. “O não pagamento da pensão decorre de uma situação financeira que hoje é irreal. Ela não condiz com a realidade do ex-jogador. Cabe ressaltar que meu cliente não foge da sua responsabilidade, mas ela tem que ser adequada à sua realidade”, defendeu.