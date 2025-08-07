Filipe Luís tira culpa de Wallace Yan por eliminação, e cita cobranças no Flamengo

Promessa da Gávea e reforço atual desperdiçam penalidades e Rubro-Negro cai diante do Atlético na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís elogiou a atuação do Flamengo na Arena MRV. Mesmo com a eliminação nos pênaltis, o comandante destacou o desempenho do time. No tempo normal, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Cebolinha, mas acabou eliminado após Samuel Lino e Wallace Yan desperdiçarem suas cobranças. Nas penalidades, o Flamengo perdeu por 4 a 3 e deixou a Copa do Brasil ainda nas oitavas de final. Com isso, não defenderá o título conquistado em 2024, justamente contra o Atlético-MG.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora VEJA: Atlético elimina o Flamengo, nos pênaltis, e vai às quartas da Copa do Brasil “Eram os jogadores que melhor batiam e estavam mais confiantes para cobrar. Eu mesmo já errei pênalti me sentindo muito confiante. Pênalti é assim, a linha entre vitória e derrota é muito fina. Só posso dizer que tenho orgulho dos jogadores que tiveram coragem de pegar a bola e bater”, disse Filipe, ao comentar sobre Yan. “Ele tem muita personalidade. Não se esconde e encara qualquer adversário. Virou alvo, mas Lyanco não é santo, Everson e Hulk também não. Eles provocam, entram nas provocações. No futebol de alto nível, ninguém quer perder. É assim mesmo, desde que não haja violência. Os dois times queriam vencer. O Atlético-MG levou a melhor. Wallace fez uma grande partida e executou bem o plano de jogo. Ele tem personalidade e muito futuro” analisou o técnico. Cobranças no Flamengo Eliminado da Copa do Brasil, o Flamengo segue vivo na Libertadores, onde enfrentará o Internacional, e também lidera o Brasileirão com 37 pontos em 17 rodadas. Filipe encerrou falando sobre as críticas da torcida: