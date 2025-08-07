Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor do Palmeiras reforça desejo de renovar com Abel após eliminação

Anderson Barros defendeu o treinador após queda para o Corinthians, na Copa do Brasil e disse que Verdão 'precisa voltar a jogar bem'
Apesar da forte pressão da torcida após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o Palmeiras segue confiante no trabalho de Abel Ferreira. O diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, confirmou que o clube deseja renovar o contrato do técnico até dezembro de 2027, mesmo com os protestos e xingamentos durante a derrota por 2 a 0, no Allianz Parque.

“Abel é, sim, um treinador com quem pretendemos renovar até dezembro de 2027, que é quando se encerra o ciclo da presidente. Ele já nos disse que tem esse desejo, e, se assim entender, continuará conosco”, afirmou Barros.

Após a partida, houve uma reunião entre diretoria, comissão técnica e elenco. Segundo o dirigente, o grupo reconheceu a necessidade de melhorar o desempenho em campo.

“Dissemos na roda final que precisamos voltar a jogar bem, porque sabemos qual é o caminho. Só que às vezes os resultados não vêm de forma imediata”, explicou.

Palmeiras vive ‘seca’ na era Abel Ferreira

Aliás, esta foi a terceira eliminação do Verdão em 2025, ampliando o jejum de títulos que dura desde o Campeonato Paulista de 2024, o mais longo da Era Abel Ferreira, iniciada em 2020.

Barros destacou que o momento faz parte de uma transição no elenco, com a chegada de muitos jovens desde o fim do ano passado. O dirigente defendeu o projeto e negou que a juventude seja o principal motivo da queda de rendimento.

“Essa é uma linha do Palmeiras que entendemos ser extremamente positiva. Não podemos julgar apenas pela idade. É um conjunto. Em alguns processos podemos estar falhando, mas temos que manter a confiança. Se você fizer sempre as mesmas coisas, terá sempre os mesmos resultados. Temos que reconhecer nossos erros e corrigi-los. Acredito que temos capacidade para isso.”, completou.

