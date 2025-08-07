Chelsea confirma cirurgia de Levi Colwill após grave lesão no joelho

Zagueiro de 22 anos sofreu ruptura no ligamento cruzado durante treino e desfalca o time por tempo indeterminado / Crédito: Jogada 10

O Chelsea confirmou nesta quinta-feira (7) que o zagueiro Levi Colwill passou por uma cirurgia no joelho após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior. O jogador de 22 anos se machucou durante um treino nesta semana, logo após se reapresentar ao clube para o início da pré-temporada em Cobham. LEIA MAIS: PSG acerta com goleiro de olho em possível saída de Donnarumma

"Levi Colwill foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma lesão no ligamento cruzado anterior. O defensor de 22 anos havia retornado a Cobham no início da semana, mas acabou se lesionando durante um treinamento", informou o clube em comunicado. De acordo com a equipe médica dos Blues, a cirurgia era inevitável, e o jogador agora inicia um longo período de recuperação, que terá acompanhamento do departamento médico. O técnico Enzo Maresca já havia revelado, em entrevista recente, que Colwill havia se machucado durante as atividades no CT. Na última temporada, o defensor foi peça-chave do elenco. Ele disputou 43 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Sua ausência representa uma perda importante para Maresca, que contava com ele como uma das principais opções para a defesa.