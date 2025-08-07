Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chelsea confirma cirurgia de Levi Colwill após grave lesão no joelho

Zagueiro de 22 anos sofreu ruptura no ligamento cruzado durante treino e desfalca o time por tempo indeterminado
O Chelsea confirmou nesta quinta-feira (7) que o zagueiro Levi Colwill passou por uma cirurgia no joelho após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior. O jogador de 22 anos se machucou durante um treino nesta semana, logo após se reapresentar ao clube para o início da pré-temporada em Cobham.

“Levi Colwill foi submetido hoje a uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma lesão no ligamento cruzado anterior. O defensor de 22 anos havia retornado a Cobham no início da semana, mas acabou se lesionando durante um treinamento”, informou o clube em comunicado.

De acordo com a equipe médica dos Blues, a cirurgia era inevitável, e o jogador agora inicia um longo período de recuperação, que terá acompanhamento do departamento médico.

O técnico Enzo Maresca já havia revelado, em entrevista recente, que Colwill havia se machucado durante as atividades no CT.

Na última temporada, o defensor foi peça-chave do elenco. Ele disputou 43 partidas, marcou dois gols e deu duas assistências. Sua ausência representa uma perda importante para Maresca, que contava com ele como uma das principais opções para a defesa.

Ainda não há prazo definido para o retorno de Colwill, e o Chelsea pode ir ao mercado em busca de um substituto.

