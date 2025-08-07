CBF divulga áudio de Palmeiras x Corinthians

A CBF divulgou nesta quinta-feira (7) os áudios do VAR no lance da expulsão de Aníbal Moreno no clássico Palmeiras x Corinthians, na última quarta-feira (6), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O volante argentino recebeu cartão vermelho direto após dar uma cabeçada em José Martínez aos 14 minutos do primeiro tempo.

A expulsão prematura complicou ainda mais a situação do Palmeiras, que empatava por 0 a 0, mas já tinha perdido a ida por 1 a 0. Como o Timão fez 2 a 0 no jogo de volta, em pleno Allianz Parque, avançou às quartas de final da Copa do Brasil.