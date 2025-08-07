Botafogo busca a contratação do atacante Chris Ramos, do Cádiz

Alvinegro tem conversas bem encaminhadas com jogador, de 28 anos, por 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) na cotação atual / Crédito: Jogada 10

Apesar do imbróglio que passa a SAF do Botafogo, o clube segue ativo no mercado para reforçar seu elenco. Assim, o Alvinegro está em negociação avançada para ter o atacante espanhol Chris Ramos, de 28 anos, que atualmente pertence ao Cádiz-ESP. A situação está bem encaminhada para a chegada do atleta por 3,5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões) na cotação atual. A informação é do portal “ge”. Internamente, existe um otimismo para que o Glorioso consiga concluir o negócio em breve. O clube busca reforçar o sistema ofensivo, que perdeu Igor Jesus, que assinou com o Nottingham Forest, da Inglaterra.