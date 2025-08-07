Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alan Patrick lamenta eliminação e fala que Inter precisa reencontrar as vitórias

Alan Patrick lamenta eliminação e fala que Inter precisa reencontrar as vitórias

Capitão colorado faz gol de empate, mas vê time errar em lances capitais e pede atenção redobrada para jogos decisivos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional foi eliminado pelo Fluminense nesta quarta-feira (068), no Maracanã, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Colorado ficou no empate por 1 a 1 diante do Fluminense e viu o adversário sair classificado pelo placar agregado (venceu na ida por 2 a 1). Canobbio fez o gol tricolor, enquanto Alan Patrick marcou para o time gaúcho.

Em entrevista após jogo, Alan Patrick, meio-campista e autor do gol de empate, comentou sobre a eliminação e ressaltou que o time precisa se reencontrar com as vitórias, entretanto falou também que o grupo precisa errar menos individualmente.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

“Difícil encontrar palavras, é uma eliminação que dói. Esperávamos vim aqui e conseguir essa virada. Acho que lutamos e tentamos até o fim. Um erro ali acabou nos penalizando e custou caro. Agora é rever e trabalhar, não tem outro segredo, mas também nos cobrar porque precisamos nos encontrar com as vitórias”. Disse Alan

Perguntado sobre os erros individuais nos gols tomados no confronto, o atleta disse que é uma questão de falta de atenção e de uma melhor tomada de decisão.

“Não tem o porque, é uma questão nossa de campo, as vezes é tomada de decisão, as vezes é atenção e isso tem que ser uma reflexão nossa. Mas, essa eliminação acabou sendo por falhas nossa, muito mais do que mérito do adversário. Claro, parabenizar eles pela classificação, mas erros nossos custaram caro e agora é melhorar para não cometer erros em jogos decisivos”. Finalizou o capitão.

O Internacional, agora volta as atenções para o Brasileirão e visita o Bragantino no sábado (9), às 18h30, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar