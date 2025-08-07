Al-Rayyan pode diminuir pedida do Grêmio por Róger Guedes

Imortal espera concluir o negócio após o clube qatari acertar com um substituto e que agentes do atacante consigam a liberação

O empresário do jogador, Paulo Pitombeira, planejou chegar em Doha, na última quarta-feira (6), para tentar destravar as tratativas. Inclusive, há informações que o representante contou com a ajuda de um intermediário que tem prestígio com os dirigentes do Al-Rayyan. A propósito, relatos apontam que há uma proximidade até com a família dos donos do clube.

O Grêmio ganhou uma outra motivação para ter esperança nas conversas pelo atacante Róger Guedes com o Al-Rayyan, do Qatar. Afinal, o clube do Oriente Médio demonstrou estar disposto a diminuir a exigência financeira para liberar o jogador. Até porque já houve a escolha de um potencial substituto e há tratativas em andamento. Entretanto, o Imortal e o clube qatari ainda necessitam ajustar algumas questões para sacramentar o negócio.

A prioridade é convencer a diretoria do Al-Rayyan em liberar Róger Guedes para o Tricolor gaúcho. Importante relembrar que inicialmente os árabes estipularam que o valor ideal para vendê-lo seria 20 milhões de euros (pouco mais de R$ 127 milhões na cotação atual). Apesar disso, o clube qatari já concordou em diminuir a quantia.

Entretanto, o Grêmio ainda espera uma resposta das investidas que fez. A expectativa é de que haja um avanço nas tratativas pelo fato de o clube qatari estar próximo de fechar com o atacante Brian Rodríguez junto ao América, do México. O uruguaio chegaria para ser o substituto de Róer Guedes.

Trunfos do Grêmio na negociação

O Imortal considera o fato de Róger Guedes ser gremista desde a infância como um fator que pode ajudar a ter um desfecho positivo. Além disso, o atacante já teria até entrado em contato com Marlon, lateral-esquerdo do Tricolor, para saber informações sobre o ambiente no clube. Indícios apontam que na tentativa de convencê-lo a acertar com o Imortal, as recomendações do antigo companheiro de Criciúma foram positivas.