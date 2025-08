Tottenham anuncia saída do ídolo Son

The legacy of a Spurs legend. pic.twitter.com/4drsU8ExvK

O Los Angeles FC enviou representantes à Coreia do Sul durante a turnê do Tottenham para negociar diretamente com o atleta. Son também recebeu ofertas de clubes da Arábia Saudita, com valores mais altos, mas optou pela MLS.

Por fim, nos Estados Unidos, ele deve reencontrar o goleiro francês Hugo Lloris, seu ex-companheiro de Tottenham, que também atua pelo Los Angeles FC.