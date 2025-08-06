STF nega habeas corpus, e Augusto Melo segue como réu no caso VaideBet

Defesa do presidente afastado do Corinthians tentou anular denúncia alegando que as provas do processo seriam ilícitas, mas o pedido foi negado

A defesa de Augusto Melo, de fato, buscava anular completamente a denúncia contra ele. Os advogados alegaram no pedido que o Ministério Público usou provas supostamente ilícitas. Segundo eles, os relatórios financeiros do COAF não tiveram a devida autorização judicial. O ministro Flávio Dino, contudo, não viu nenhuma irregularidade grave que justificasse a anulação do processo.

O presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, sofreu uma nova e importante derrota na Justiça. O Supremo Tribunal Federal (STF) negou um pedido de habeas corpus de sua defesa. A decisão, aliás, foi tomada pelo ministro Flávio Dino nesta quarta-feira (6). Com isso, o dirigente segue oficialmente como réu no caso VaideBet. O futuro de Melo no clube, portanto, será decidido em uma votação no próximo sábado (9).

Na última terça-feira (29 de julho), a Justiça de São Paulo já havia aceitado a denúncia. A decisão, então, tornou Augusto Melo e outros três envolvidos em réus formais. Eles respondem pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto. O Ministério Público, inclusive, pede uma indenização de R$ 40 milhões ao clube.

Caso VaideBet afasta Augusto Melo

O caso, em resumo, investiga o contrato de patrocínio com a casa de apostas VaideBet. O acordo, assinado no início de 2024, previa o pagamento de R$ 370 milhões. No contrato, uma comissão de R$ 25 milhões foi direcionada a um suposto intermediário. A empresa, contudo, era ligada diretamente à campanha eleitoral de Augusto Melo.

A investigação da polícia conseguiu rastrear o dinheiro pago da comissão. O valor foi repassado para uma empresa considerada “fantasma”, a Neoway. O destino final do dinheiro, segundo a denúncia, foi uma agência de atletas. A polícia acredita que o valor serviu para pagar despesas da campanha de Melo à presidência.

Por causa de todo o escândalo, a VaideBet rescindiu o contrato com o clube. Augusto Melo, por sua vez, está afastado da presidência desde o fim de maio. O futuro definitivo do dirigente no comando do Corinthians será selado neste sábado (9). Os sócios do clube, enfim, votarão para decidir sobre o seu impeachment.