Savarino marca, Botafogo volta a vencer Bragantino e vai às quartas de final da Copa do Brasil

Savarino marca, Botafogo volta a vencer Bragantino e vai às quartas de final da Copa do BrasilGlorioso supera fraco primeiro tempo e conta com assistência do volante Danilo para Savarino garantir o 1 a 0 em Bragança Paulista
O Botafogo voltou a derrotar o Red Bull Bragantino, desta vez fora de casa, e assegurou classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (6), o time carioca venceu por 1 a 0 em Bragança Paulista pelo duelo de volta das oitavas. Savarino, que não balançava a rede desde 26 de abril, recebeu lançamento preciso de Danilo para anotar o gol solitário no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Na ida, o Glorioso havia triunfado por 2 a 0 no Rio de Janeiro.
Domínio do Bragantino, mas poucas chances claras
O Bragantino comandou as ações na primeira etapa e pressionou bastante com intensa movimentação. Contudo, não transformou a superioridade em vantagem no placar. Jhon Jhon, sem marcação, finalizou rente à trave defendida por Léo Linck. Aos seis minutos, os anfitriões chegaram a fazer um golaço com Praxedes, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento na origem da jogada. O ritmo caiu durante a parcial, com o duelo bastante concentrado no meio-campo, o que impossibilitou chances claras de gols. O Glorioso ficou à espera de contragolpes que não apareceram. Além disso, os cariocas apresentaram muita dificuldade na criação.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Choque feio de cabeça entre Marlon Freitas e Laquintana
Logo aos quatro minutos da etapa final, Marlon Freitas e Laquintana se chocaram de cabeça, e o volante alvinegro caiu desacordado. A ambulância precisou entrar no campo para socorrer o jogador, que chegou a acordar – Telles avisou à imprensa que o companheiro de equipe estava bem. Mesmo assim, ele foi levado para o hospital para seguir o procedimento de concussão.
Danilo deixa Savarino na boa, e Botafogo vence
Com a necessidade de fazer gols, o Bragantino tentou se lançar à frente, mas deu espaços. Danilo, em sua segunda partida pelo Glorioso, fez lançamento milimétrico para Savarino abrir o placar aos nove minutos. Em desvantagem de três gols no agregado, os jogadores do Bragantino sentiram o golpe e ficaram nervosos além do normal. O jogo ficou mais faltoso com distribuição de cartt~es. Athyrson, aliás, foi expulso por falta em Santiago Rodríguez. Os cariocas, por outro lado, souberam administrar a partida sem sofrer riscos até o apito final.
BRAGANTINO 0x1 BOTAFOGO
Copa do Brasil – Jogo de volta das oitavas de final
Data: 06/08/2025, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
Local: Municipal Cícero de Souza, Bragança Paulista (SP)
Público e Renda: –
Gol: Savarino, 9’/2ºT (0-1)
BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê; Fabinho, Praxedes (Marcelinho, 21’/2ºT) e Gustavinho (Gabriel, 28’/2ºT); Jhon Jhon, Eduardo Sasha (Thiago Borbas, 20’/2ºT) e Laquintana (Athyrson, 20’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas (Danilo, 7’/2ºT), Nathan Fernandes (Matheus Martins, 27’/2ºT), Savarino e Santiago Rodríguez (Artur, 27’/2ºT); Joaquín Correa. Técnico: Davide Ancelotti.
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
VAR: Rodrigo D’ Alonso Ferreira (SC)
Cartões amarelos: Nathan Mendes, Jhon Jhon (RBB); Marlon Freitas, Joaquín Correa (BOT)
Cartão vermelho: Athyrson, 34’/2ºT (RBB)
*Recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Santiago Rodríguez e foi expulso.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.