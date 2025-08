São Paulo discute ‘fluxo de pagamento’ para anunciar renovação de Alan Franco

O São Paulo trata como encaminhada a renovação contratual do zagueiro Alan Franco. O clube tem acordo financeiro selado com o defensor argentino e aguarda apenas a definição de detalhes burocráticos, como o fluxo de pagamento de parte dos valores envolvidos, para assinar e oficializar o novo vínculo.

Os principais pontos do contrato, como salário, luvas e bonificações, já foram ajustados entre as partes. O que resta em aberto, de acordo com a diretoria tricolor, não representa risco para o desfecho positivo da negociação.

A negociação também envolve a quitação de uma dívida antiga que o clube mantém com os empresários do atleta. Mesmo com os valores em atraso, o São Paulo mantém boa relação com o estafe de Alan Franco. Esse contato tem facilitado a condução das tratativas.

Com contrato até o fim deste ano, o zagueiro já estaria liberado para assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe. No entanto, desde o início das conversas, Alan Franco expressou o desejo de continuar no Morumbi, o que foi decisivo para o avanço das negociações.

Jogador segue como peça-chave

Após cumprir suspensão contra o Internacional, Alan Franco está novamente à disposição do técnico Hernán Crespo para o confronto desta quarta-feira (6) contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, o Tricolor tem a vantagem, após vencer o jogo de ida por 2 a 1.