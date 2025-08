São Paulo defende bom retrospecto na Ligga Arena após décadas de sofrimento e tabu

Tricolor ficou 36 anos sem ganhar na casa do Athletico Paranaense. Mas após quebra do jejum, em 2018, Soberano colecionou vitórias no local / Crédito: Jogada 10

Se até 2018 jogar na Ligga Arena contra o Athletico-PR era um verdadeiro pesadelo, de lá para cá o cenário se inverteu completamente para o São Paulo. Após quebrar o “tabu” que durou 36 anos, o Tricolor vem acumulando bons resultados jogando como visitante e agora tenta confirmar sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil no mesmo estádio, nesta quarta-feira (06/8), às 19h30.

De 1982 até 2018, a equipe paulista não conseguiu uma vitória sequer contra o Furacão jogando em Curitiba. Durante este período, em 1999, o Athletico inaugurou a Arena da Baixada. O estádio ficou conhecido como uma verdadeira "fortaleza" quando o confronto era contra o São Paulo. Inclusive, de 2011 até 2018, o Tricolor sequer conseguiu empatar lá. Foram cinco jogos e cinco derrotas consecutivas no estádio, que foi, por décadas, uma incrível "pedra no sapato" do clube do Morumbis. Contudo, tudo mudou no dia 9 de julho de 2018. Em partida válida pelo Brasileirão, o São Paulo comandado por Diego Aguirre conseguiu uma vitória por 1 a 0, gol de pênalti de Nenê, resultado que enfim quebrou o tabu na Arena. De lá para cá, a maré virou completamente. Nos últimos sete jogos contra o Furacão como visitante, o Tricolor venceu quatro, empatou dois e perdeu uma única vez.