Rubens Menin, do Atlético, provoca o Flamengo: ‘Terceira Copa que papamos’

Acionista do Galo cita Copa do Brasil de 2014 e Supercopa de 2022 para alfinetar o Rubro-Negro após duelo na Arena MRV

Logo após o apito final, as redes sociais foram tomadas por provocações, inclusive de dirigentes do Atlético, entre eles Rubens Menin.

O Atlético contou com o brilho de Everson e eliminou o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer nas penalidades máximas após perder no tempo normal por 1 a 0. O goleiro defendeu uma cobrança e, em seguida, converteu o pênalti decisivo que garantiu o Galo na próxima fase.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Atlético elimina o Flamengo, nos pênaltis, e vai às quartas da Copa do Brasil

Um dos acionistas do clube mineiro, Menin concedeu uma entrevista rápida ainda na Arena MRV e provocou o Flamengo ao relembrar a semifinal da Copa do Brasil de 2014 e a Supercopa de 2022 ambas vencidas pelo Atlético.

“Teve a Copa do Brasil (de 2014), que fizemos 4 a 1, teve a Supercopa (2022), agora essa. Está bom. Sem dúvida (tem gosto especial), três no Flamengo é bom. Aqui é Galo. Já é a terceira Copa que nós papamos do Flamengo”, afirmou o dirigente.

E não parou por aí. Nas redes sociais, o perfil oficial do Atlético publicou diversas provocações ao rival: “Vai dar praia, Massa! Tem CopaCabano…