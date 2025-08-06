Marcos Antônio lamenta eliminação e diz “a derrota não pode abala a sequencia das competições”

Meio-campista diz ficar triste com o resultado e garante que o grupo seguirá concentrado para a sequencia da temporada

Após a partida, Marcos Antônio, meio-campista do São Paulo lamentou a derrota e ressaltou que a derrota não pode deixar abalar a sequencia do time na temporada.

O São Paulo acabo u sendo eliminado pelo Athletico nesta quarta-feira (068), na Ligga Arena, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Tricolor foi derrotado no tempo normal por 1 a 0, nos pênaltis o goleiro Santos defendeu todas as penalidades, inclusive a de Jandrei e garantiu a classificação do Furacão para a próxima fase.

“A gente sabia que seria um jogo difícil, na casa deles, torcida e infelizmente tivemos uma expulsão no começo do jogo. Mas lutamos, batalhamos e nossa equipe está de parabéns. Aqui tem grande guerreiros, agora é levantar a cabeça e continuar em frente”. Disse o atleta.

Perguntado sobre o restante da temporada e sobre o duelo da Libertadores na próxima semana, Marcos lamentou a eliminação, mas que grupo seguirá focado nas demais competições.

“Não podemos deixar a derrota de hoje nos abalar para a sequencia. Claro, estamos triste, a gente queria continuar na competição, mas é assim mesmo o futebol. Agora é levantar a cabeça, seguir em frente e vamos continuar a fazer o nosso melhor para as outras competições”. Ressaltou Marcos.

O São Paulo, contudo terá sequência complicada após a eliminação. Afinal, recebe o Vitória, no sábado (9/8), pela 19ª rodada do Brasileirão. Três dias depois, visita o Atlético Nacional (COL), pela ida das oitavas da Libertadores.