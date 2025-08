Liverpool considera alternativa a Isak e segue ativo no mercado

O Liverpool continua bastante ativo nesta janela de transferências e ainda não encerrou seus planos. Após ter uma proposta por Alexander Isak recusada, o clube inglês passou a considerar a contratação de Bradley Barcola, do PSG. De acordo com o jornal francês ‘L’Équipe’, os Reds já acompanham o atacante de 22 anos há algum tempo e podem tentar sua contratação caso não consigam avançar nas negociações com o artilheiro do Newcaslte.

