Irmão de De La Cruz aposta em retorno de jogador do Flamengo ao River Plate

De La Cruz convive com problemas físicos e será baixa contra o Atlético, nesta quarta-feira (6), pela volta das oitavas de final da Copa do BR

Carlos Sánchez, ex-jogador do Santos e atualmente no Rentistas (URU), afirmou que o irmão mais novo tem, sim, um problema crônico, mas que não é irreparável. O experiente atleta de 40 anos disse ainda que crê num retorno recente de De La Cruz ao River Plate, clube onde fez história entre 2017 e 2023, com oito títulos conquistados.

Carlos Sánchez, irmão do meia De La Cruz, concedeu uma entrevista ao podcast argentino “Guardia Alta”, onde opinou sobre a polêmica envolvendo o jogador do Flamengo e o ex-médico do clube, José Luiz Runco. Vale lembrar que o profissional da área de saúde foi demitido após publicar uma mensagem em um grupo do WhatsApp afirmando que o uruguaio tem uma “lesão crônica e irreparável.”

“Ele tem um problema crônico (no joelho), mas não incurável. (Runco) rompeu a ética que exista, mas meu irmão está resolvendo (a situação com o Flamengo) e acredito que chegará a um bom ponto…Eu creio que sim (Possível volta de De La Cruz ao River Plate). Não falei especificamente com ele se vai voltar ou não, mas, pela relação que ele tem com o clube e com o técnico. Acho que ele gostaria. Não sei se é um tema de sentir falta, mas o River é o lugar em que ele se sentiu mais cômodo, o clube aonde ele chegou ao seu máximo e conseguiu seu melhor potencial futebolístico”, comentou Sánchez.

Carreira de De La Cruz

De La Cruz tem 28 anos e começou a carreira no Liverpool (URU) antes de acertar com o River Plate. O meia chegou ao Flamengo em janeiro do ano passado, afinal, foi contratado por US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões). Assim, ele figura entre as 10 maiores contratações da história do clube. O contrato é válido até o final de 2028.

O meia, porém, convive com uma série de problemas físicos e nunca conseguiu engatar uma grande sequência de jogos. Ele tem 3 gols em 64 partidas pelo Flamengo. Inclusive, ele está fora do duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (6), por estar em fase final de uma inflamação no joelho esquerdo.Ele não joga desde a derrota para o Santos por 1 a 0.

