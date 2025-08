Flamengo venceu os últimos jogos contra o Atlético em BH

Apesar da desvantagem no placar agregado, o Flamengo tem algo a se apegar no duelo contra o Atlético: o retrospecto recente contra o Galo em Belo Horizonte. Afinal, o time comandado por Filipe Luís venceu os três últimos compromissos como visitante contra o Alvinegro.

O último duelo do Flamengo como visitante contra o Atlético ainda está fresco na cabeça dos milhões de rubro-negros. Afinal, o Fla venceu por 1 a 0 com gol de Gonzalo Plata, em novembro de 2024, e conquistou a Copa do Brasil. Foi o primeiro time campeão da Arena MRV.

Quatro meses antes, em julho de 2024, o Flamengo venceu o Atlético por 4 a 2, também na Arena MRV, mas pelo Campeonato Brasileiro, mas ainda sob o comando de Tite. Bruno Henrique (duas vezes), Carlinhos e Ayrton Lucas anotaram para o Rubro-Negro, enquanto Hulk marcou os dois do Atlético.

Também em julho, mas de 2023, o Flamengo derrubou o Atlético por 2 a 1, de virada, em duelo do Brasileirão. O confronto, no entanto, foi disputado no Independência. Paulinho, hoje no Palmeiras, abriu o placar para o Galo, mas Arrascaeta e Wesley viraram no final da partida.

Últimos Atlético x Flamengo em BH

29/7/2023 -Atlético 1 x 2 Flamengo – Brasileirão