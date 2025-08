Denúncias citam milicianos de Bangu e funcionários do Vasco em plano de sequestro de Pedrinho

A Delegacia Antissequestro do Rio de Janeiro abriu inquérito para apurar um plano de sequestro contra Pedrinho, presidente do Vasco, a partir de dois relatos anônimos — recebidos nos dias 28 de julho de 1º de agosto. Os registros citam, de forma explícita, a participação de milicianos de Bangu, bairro da Zona Oeste carioca, no planejamento do crime. Além disso, dois funcionários do clube estariam envolvidos no esquema.

De acordo com a denuncias, o grupo criminoso trabalhava com a intenção de abordar o presidente até esta quarta-feira (06), nas redondezas de São Januário. O plano envolvia disfarces de empresários para atraí-lo e, em seguida, obrigá-lo a realizar transferências bancárias via Pix. Ainda segundo o g1, o mesmo informante indicou o envolvimento de dois funcionários do Cruz-Maltino.