Athletico-PR x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Tricolor venceu o Furacão no jogo de ida por 2 a 1, no Morumbis e joga pelo empate na Ligga Arena para avançar na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (06/8), às 19h30, na Ligga Arena, Athletico Paranaense e São Paulo decidem quem vai avançar para as quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Morumbis, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate em Curitiba para seguir na competição. Por outro lado, o Furacão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Um triunfo paranaense por um gol leva a decisão para os pênaltis.

A Voz do Esporte já está de prontidão para a partida. A transmissão começa, ao vivo, às 18h. Christian Rafael narra. Ele terá o suporte de Diogo Martin nos comentários e Vanderlei Lima na reportagem.