Após foco em estrangeiros, Fluminense ainda sonha com o retorno de Nino

Atleta é uma das prioridades do Tricolor, que aposta no desejo de volta do zagueiro como trunfo em conversas com o Zenit, da Rússia

O Fluminense segue ativo no mercado para reforçar seu elenco para o restante da temporada. Assim, o clube trabalha para finalizar as contratações de Santiago Moreno, do Portland Timbers, e Lucho Acosta, do FC Dallas. O Tricolor ainda sonha com o retorno de Nino, campeão da Libertadores em 2023, que atualmente defende as cores do Zenit, da Rússia. A informação é do portal “ge”.

Apesar dos dirigentes do clube russo deixarem claro que não pretendem negociar o zagueiro, o Tricolor ainda tenta repatriar o atleta para fortalecer seu sistema defensivo. A aposta, no momento, é no desejo do defensor, que quer voltar ao clube por questões pessoais, mesmo sendo titular absoluto do time russo.