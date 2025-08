Réus centralizam defesa na transferência de responsabilidade médica pela morte de Maradona

O ex-camisa 10 da seleção argentina faleceu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, em Tigre, região metropolitana de Buenos Aires / Crédito: Jogada 10

Advogados dos oito profissionais de saúde acusados pela morte de Diego Armando Maradona reforçaram a linha de defesa dos réus em audiência na última segunda-feira (05), em San Isidro. O jurisperito se baseia na desconexão entre as funções de seus clientes e a responsabilidade pelo óbito, buscando diluir o vínculo direto com decisões médicas que antecederam a parada cardiorrespiratória. O ex-camisa 10 da Argentina morreu em novembro de 2020. O Ministério Público os acusa de homicídio simples com dolo eventual — tipificação que considera previsibilidade do risco e consciência de ignorá-lo. As penas, em caso de condenação, podem variar de oito a 25 anos de prisão.

Entre os acusados estão o neurocirurgião Leopoldo Luque e a psiquiatra Agustina Cosachov. O psicólogo Carlos Díaz, a clínica geral Nancy Forlini, os enfermeiros Dahiana Madrid e Ricardo Almirón, a coordenadora médica Nancy Colombo e o chefe de enfermagem Mariano Perroni compõem o processo. Ausência de vínculo decisório Advogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas sustentou que o neurocirurgião não detinha comando da internação domiciliar. Ele também alega que a relação do profissional com Diego não correspondia a um papel assistencial contínuo. A defesa entende que a equipe de cuidados não contava com um coordenador único. Assim, não se pode atribuir ao médico a responsabilidade sobre o quadro geral. "Não existia uma única cabeça responsável", alegou Rivas. Um caso distinto ao de Agustina Cosachov, mas na mesma linha de defesa. Os representantes argumentaram que a psiquiatra mantinha apenas vínculo terapêutico remoto, sem interferência no acompanhamento clínico. Segundo Vadim Mischanchuk, sua atuação não envolvia vigilância das funções cardíacas ou da medicação clínica geral.

“Em nenhum momento ela teve essa obrigação. Nem o papel de controlar o estado clínico global do paciente”, pontuou. A defesa de Carlos Díaz sustentou que o psicólogo tampouco tinha autonomia para intervir fora de sua área técnica. Já os advogados de Nancy Forlini destacaram que ela atuava mediante diretrizes recebidas da prestadora responsável pela internação. Assim, sua atuação se limitava à execução de tarefas formais. Parte técnica tenta comprovar versão Ricardo Almirón e Dahiana Madrid, que prestavam serviços de enfermagem, também negaram qualquer envolvimento direto com decisões críticas. Seus defensores alegaram que ambos seguiam instruções médicas, sem qualquer orientação sobre possíveis sinais de deterioração do estado clínico do paciente.