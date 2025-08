Luiz Araújo e BH serão desfalques do Flamengo contra o Atlético

O Flamengo terá mais três desfalques para a partida contra o Atlético, nesta quarta-feira (6), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 19h, na Arena MRV: os atacantes Luiz Araújo, Bruno Henrique e Michael. O Fla perdeu a ida por 1 a 0 e, portanto, precisa vencer para pelo menos forçar a disputa de pênaltis.

Os dois têm problemas físicos “leves”. Luiz Araújo apresenta um quadro de desgaste muscular. Aliás, ele sequer treinou ao longo desta semana. Bruno Henrique, por sua vez, saiu do empate com o Ceará com dores na coxa direita. O camisa 27 não foi diagnosticado com lesão, mas será baixa.