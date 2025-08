Justiça aceita pedido do Vasco por antecipação de parcelas de Clayton e Orellano

O Vasco teve uma vitória importante na Justiça nesta terça-feira (5/8). A 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido protocolado pelo clube para antecipar parcelas futuras de dois jogadores vendidos: Clayton Silva e Luca Orellano.

Dessa forma, de acordo com informações do “ge” desta terça, a juíza que cuida do processo deu o aceite para que o Vasco antecipe os valores. Os mesmos tinham previsão para 2026 e 2027. No entanto, o custo de operação é alto: entre 9% e 15,3% ao ano em euros por Clayton e entre 11,6% e 15% ao ano em dólares por Orellano.

“(…) o valor antecipado é consideravelmente mais útil e estratégico do que o valor integral que seria recebido apenas ao longo dos próximos semestres ou anos”, diz trecho da peça anexada ao processo.

Quanto o Vasco vai antecipar?

O Vasco tem três parcelas a receber: duas por Clayton e uma por Orellano. As do ex-atacante, com vencimentos em setembro de 2026 e setembro de 2027, representam 1 milhão de euros cada. Totalizam, assim, 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,9 milhões no câmbio atual). Já a do argentino, programada para janeiro de 2026, tem valor de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,3 milhões). Ao todo, o Gigante da Colina irá levantar cerca de R$ 21,2 milhões – valor sem contar os descontos da operação, que são variáveis.