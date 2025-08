Hulk x Pedro: duelo põe frente a frente os jogadores mais decisivos do Brasil desde 2021

Hulk e Pedro são sinônimos de bom futebol no Brasil desde 2021. Afinal, o levantamento do Bolavip Brasil contabilizou gols e assistências de todos os jogadores da primeira divisão nacional nos últimos cinco anos e descobriu que os craques de Atlético e Flamengo são os dois jogadores que mais colaboraram diretamente para suas equipes balançarem as redes. Agora, eles ficarão frente à frente, nesta quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em um jogo valendo a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

Hulk é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro; Pedro é o segundo

Eles jogam em posições diferentes no ataque, mas conseguem ser igualmente determinantes para seus times vencerem. Na verdade, Hulk consegue bem mais do que o jogador do Flamengo. Afinal, o craque do Atlético possui 176 participações diretas em gols, seja com o passe ou com a finalização para o gol desde que chegou ao Galo.