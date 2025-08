Fluminense conta com retorno de Renê aos treinos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Renê, afinal, não atua há quatro partidas por conta de uma lesão no calcanhar esquerdo, sofrida no clássico com o Flamengo, válido pela 15ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Desde então, se ausentou dos duelos contra Palmeiras, São Paulo, Inter e Grêmio. Como o outro lateral-esquerdo Fuentes está lesionado, Renato Gaúcho precisou improvisar Guga no setor.

A tendência, então, é que Renê possa retornar à lista de relacionados nesta quarta-feira (6/8), quando o Fluminense recebe o Inter, no Maracanã, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Otávio e Matheus Reis também voltam aos treinos no Fluminense

Outros dois jogadores que se aproximam de reforçar o elenco Tricolor são Otávio e Matheus Reis. O volante está recuperado de um rompimento no tendão de Aquiles e já voltou aos treinos. O mesmo vale para a joia da base, de 18 anos, que ficou oito meses fora de ação por romper o ligamento cruzado do joelho direito em treino em novembro de 2024.