Cruzeiro x Corinthians (feminino): onde assistir e escalações

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (06/8), às 16h30 (de Brasília), no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais, pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. As duas equipes fazem sua estreia na competição, após pularem duas fases e agora medem forças para avançar as oitavas de final. O embate é em jogo único. Assim, quem vencer, segue no torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Encontro de peso

Mais do que um clássico nacional, Cruzeiro e Corinthians fazem um embate de duas equipes que vivem um grande momento. Afinal, a Raposa terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro na liderança, com 36 pontos somados. Contudo, o Timão não ficou tão para trás e terminou na vice-liderança com dois pontos a menos. Agora, os times se enfrentam em um duelo eliminatório, mas pela Copa do Brasil Feminina.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa vem de um grande momento na temporada, após terminar a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino na liderança, com 36 pontos. Contudo, seu último compromisso pela competição foi justamente contra o Corinthians, onde perdeu por 4 a 2. Além disso, a pausa para a Copa América diminuiu o ritmo da equipe, enquanto o Timão seguiu atuando pelo Estadual, que segue em curso. Assim, o técnico Jonas Urias prepara seu time para encarar uma das potências do Brasil e avançara para as oitavas de final da Copa do Brasil Feminino.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão chega com ritmo de jogo mais ativo. Afinal, a equipe participou de um torneio nos Estados Unidos e, no último domingo (03/8), o Corinthians venceu o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista Feminino. Contudo, a oscilação preocupa o técnico Lucas Piccinato, que nos últimos cinco jogos, viu sua equipe vencer três, mas empatar duas vezes. Assim, o treinador agora tenta fazer as Brabas, referências no futebol brasileiro e sul-americano, voltar a ser a grande força e seguir em frente rumo ao título da Copa do Brasil Feminina.

CRUZEIRO X CORINTHIANS

Terceira fase da Copa do Brasil Feminina

Data e horário: 06/08/2025, às 16h30(de Brasília)

Local: estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG)

CRUZEIRO: Camila; Paloma Maciel, Haas, Isabela, Gaby Soares; Pri Back, Letícia Alves e Gisseli; Sochor, Byanca Brasil e Letícia. Técnico: Jonas Urias.

CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Erika, Mariza; Dayana Rodríguez, Yayá, Vic Albuquerque, Gabi Zanotti; Jaqueline, Tamires e Ariel Godoi.Técnico: Lucas Piccinato.

Árbitro: Cassia Franca de Souza (DF)

Auxiliares: Andressa Oliveira Pereira (MG) e Caroline Costa Silva (MG)