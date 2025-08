Corinthians corre risco de transfer ban por não pagar compra de Félix Torres

Corte Arbitral do Esporte rejeitou o recurso do Timão, que tem até dia 11 de agosto para pagar R$ 33,86 milhões ao Santos Laguna, do México

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou o recurso apresentado pelo Corinthians e manteve a condenação imposta pela Fifa no caso envolvendo a contratação do zagueiro Félix Torres, junto ao Santos Laguna, do México. Com a decisão, o clube brasileiro está obrigado a pagar US$ 6,145 milhões (R$ 33,86 milhões) até as 23h59 do dia 11 de agosto, sob risco de sofrer transfer ban.

A decisão do CAS, última instância possível para este tipo de disputa, foi favorável ao clube mexicano. Assim, obriga o Corinthians a quitar o valor em aberto, além de arcar com multa, juros e honorários legais.

Félix Torres chegou no Corinthians no início de 2024, contratado por US$ 6,5 milhões. No entanto, o clube pagou apenas US$ 2 milhões, referentes à entrada prevista em contrato. As demais cinco parcelas, com a primeira delas vencendo em maio deste ano, não foram quitadas. Assim, o descumprimento levou o Santos Laguna a acionar a Fifa, que já havia condenado o clube paulista.

Insatisfeito, o Corinthians levou o caso ao CAS, mas a tentativa de reverter a decisão foi frustrada. Agora, o clube corre contra o tempo para evitar a punição, que impediria o registro de novos jogadores.

Condenação vem em momento ruim para o clube

Contudo, a situação chega em um momento delicado para o clube do Parque São Jorge. Afinal, com dificuldades financeiras, o Corinthians busca antecipar receitas e negocia o recebimento de R$ 57 milhões com a Liga Forte União (LFU) para manter as contas em dia e aliviar a pressão.