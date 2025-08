Com Abel, Palmeiras virou apenas três de nove confrontos eliminatórios

Retrospecto do Verdão com o treinador é ruim quando sai atrás em duelos eliminatórios. Última vez aconteceu no Paulistão do ano passado

O Palmeiras terá uma missão complicada nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, diante do Corinthians. Afinal, o Verdão precisa reverter a desvantagem do jogo de ida e conquistar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O desafio, no entanto, esbarra em um retrospecto pouco animador do time sob o comando de Abel Ferreira quando se trata de virar confrontos em mata-mata.