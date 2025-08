Carrascal aparece no BID da CBF e pode estrear pelo Flamengo

O Flamengo pode ter mais um reforço para o duelo contra o Mirassol, no sábado (9), às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O colombiano Jorge Carrascal teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para atuar pelo Rubro-Negro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Rubro-Negro apresentou o meia na última segunda-feira (4) e já treina com os companheiros no CT do Ninho do Urubu. No entanto, ele não pode atuar nesta quarta, contra o Atlético-MG.

Afinal, ele não pode ser relacionado para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil na Arena MRV, às 19h (de Brasília). Para ter condições, ele deveria aparecido no BID um dia antes do duelo de ida, ou seja, no dia 30 de julho. Na ocasião, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Galo em pleno Maracanã.

Dessa maneira, a primeira partida que Carrascal pode ficar à disposição é diante do Mirassol, que faz boa campanha no Brasileirão. O colombiano é o único dos reforços que chegaram nesta janela de transferências que não atuou.

Emerson Royal e Samuel Lino já começaram como titulares, enquanto Saúl entrou em duas partidas pelo Flamengo.