Botafogo afirma que emprestou mais de R$ 770 milhões ao Lyon

O Botafogo afirmou, em carta enviada ao Lyon no dia 18 de julho, que emprestou 122 milhões de euros (R$ 771 milhões nas cotações dos dias de cada transação) para o clube francês desde 2023. O documento, vale lembrar, é assinado por Thairo Arruda, CEO do Alvinegro. Os dois times, inclusive, eram propriedade do bilionário americano John Textor até o final de junho, quando ele deixou o Lyon.

O Glorioso afirma que emprestou dinheiro para que o ” ex co-irmão” francês tivesse fluxo de caixa. O Botafogo, por outro lado, também tem suas dívidas com o Lyon, mas garante que a maior é a do OL. Esta, inclusive, é mais uma polêmica envolvendo as duas equipes, afinal, o Bota cobrou R$ 410 milhões por venda de jogadores. Os dois times, portanto, devem ir à Justiça.